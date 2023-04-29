Зеленский задумал "вернуть" Крым с помощью одного манёвра

Президент Украины Владимир Зеленский всерьёз считает, что сможет вернуть Крым с помощью контрнаступления. Об этом он рассказал в беседе с финским Yle и другими скандинавскими изданиями.

"Зеленский подтвердил, что Украина планирует контрнаступление. Он заявил, что верит в успех атаки, благодаря которой удастся оттеснить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров Украине", — отмечается в опубликованном материале.

При этом глава Незалежной не раскрыл ни подробностей, ни сроков контратаки. Кстати, он, конечно, не забыл упомянуть и важность западной помощи. По его словам, во многом исход наступления будет зависеть от поставок нового оружия и техники, без которой украинской армии не обойтись. Вместе с тем Зеленский допустил, что конфликт может длиться не просто годы, а десятилетия.

В самом Крыму скептически говорят про перспективы наступления ВСУ, так как Российская армия выстроила на полуострове современную и глубоко эшелонированную оборону.