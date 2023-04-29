Зеленский задумал "вернуть" Крым с помощью одного манёвра
Yle: Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ в направлении Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский всерьёз считает, что сможет вернуть Крым с помощью контрнаступления. Об этом он рассказал в беседе с финским Yle и другими скандинавскими изданиями.
"Зеленский подтвердил, что Украина планирует контрнаступление. Он заявил, что верит в успех атаки, благодаря которой удастся оттеснить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров Украине", — отмечается в опубликованном материале.
При этом глава Незалежной не раскрыл ни подробностей, ни сроков контратаки. Кстати, он, конечно, не забыл упомянуть и важность западной помощи. По его словам, во многом исход наступления будет зависеть от поставок нового оружия и техники, без которой украинской армии не обойтись. Вместе с тем Зеленский допустил, что конфликт может длиться не просто годы, а десятилетия.
В самом Крыму скептически говорят про перспективы наступления ВСУ, так как Российская армия выстроила на полуострове современную и глубоко эшелонированную оборону.
Ранее переводчик, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков заявил, что у жителей Крыма нет ни малейшего желания возвращаться на Украину. По его словам, в то время как в Незалежной читают "сказки" про независимость и свободу, у простых людей возникают совершенно другие вопросы, связанные с их жизнью и обустройством быта.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko