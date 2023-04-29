Пригожин сообщил, что ВСУ хотят перейти в контрнаступление до 15 мая
Украинские войска собираются начать контрнаступление до 15 мая. Об этом сказал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в опубликованном видеоинтервью военкору и основателю WarGonzo Семёну Пегову.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин — о подготовке Украины к контрудару. Видео © WarGonzo
"Украинская армия готова к контрнаступлению. Её сдерживала плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые ей необходимо было решить. Может быть, 9 мая они нам дадут передохнуть, но до 15-го наступление будет просто вот 100%", — пояснил он.
По словам Пригожина, количество украинских войск на передовой не уменьшилось, противник продолжает подтягивать новые подразделения и проводит ротацию.
Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на слитые документы Минобороны США сообщила, что якобы контрнаступление ВСУ намечено на 12 мая. Утверждалось, что Киев готовит 12 бригад военных для этого. В свою очередь, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прогнозировал начало контрнаступления после 2 мая, когда закончатся дожди.