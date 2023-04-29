Пригожин сообщил, что ВСУ хотят перейти в контрнаступление до 15 мая

Украинские войска собираются начать контрнаступление до 15 мая. Об этом сказал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в опубликованном видеоинтервью военкору и основателю WarGonzo Семёну Пегову.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин — о подготовке Украины к контрудару. Видео © WarGonzo

"Украинская армия готова к контрнаступлению. Её сдерживала плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые ей необходимо было решить. Может быть, 9 мая они нам дадут передохнуть, но до 15-го наступление будет просто вот 100%", — пояснил он.

По словам Пригожина, количество украинских войск на передовой не уменьшилось, противник продолжает подтягивать новые подразделения и проводит ротацию.