Пригожин рассказал, как ЧВК "Вагнер" продвинулась в Артёмовске за день

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что за сегодняшний день бойцы продвинулись в Артёмовске (украинское название — Бахмут) на расстояние до 230 метров на разных направлениях. Его заявление публикует пресс-служба.

"Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись вперёд до 230 метров на различных направлениях и заняли 58 тысяч квадратных метров", — заявил Пригожин.

По его словам, под контролем противника в Бахмуте остаётся площадь 2,9 квадратных километра.