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Регион
Опубликовано 30 апреля 2023, 18:16
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Пригожин рассказал, как ЧВК "Вагнер" продвинулась в Артёмовске за день

Пригожин заявил о продвижении ЧВК "Вагнер" в Артёмовске ещё на 230 метров

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что за сегодняшний день бойцы продвинулись в Артёмовске (украинское название — Бахмут) на расстояние до 230 метров на разных направлениях. Его заявление публикует пресс-служба.

"Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись вперёд до 230 метров на различных направлениях и заняли 58 тысяч квадратных метров", — заявил Пригожин.

По его словам, под контролем противника в Бахмуте остаётся площадь 2,9 квадратных километра.

Эпицентр кровавой битвы за Артёмовск сместился
Эпицентр кровавой битвы за Артёмовск сместился

В свою очередь, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские штурмовые отряды продолжают вытеснять ВСУ в западной части Артёмовска и заняли ещё четыре городских квартала.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Андрей Григорьев
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