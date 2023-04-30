Пригожин рассказал, как ЧВК "Вагнер" продвинулась в Артёмовске за день
Пригожин заявил о продвижении ЧВК "Вагнер" в Артёмовске ещё на 230 метров
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что за сегодняшний день бойцы продвинулись в Артёмовске (украинское название — Бахмут) на расстояние до 230 метров на разных направлениях. Его заявление публикует пресс-служба.
"Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись вперёд до 230 метров на различных направлениях и заняли 58 тысяч квадратных метров", — заявил Пригожин.
По его словам, под контролем противника в Бахмуте остаётся площадь 2,9 квадратных километра.
В свою очередь, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские штурмовые отряды продолжают вытеснять ВСУ в западной части Артёмовска и заняли ещё четыре городских квартала.
ТАСС / Валентин Спринчак