В Минобороны Украины назвали ситуацию в Артёмовске "довольно сложной"
Командующий Сухопутными войсками ВСУ сообщил об интенсивных боях в Артёмовске
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил о том, что в Артёмовске (украинское название — Бахмут) продолжаются интенсивные бои. Он назвал ситуацию там "довольно сложной", пишет телеграм-канал Military media Сenter.
"На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провёл многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях. Ситуация довольно сложная", — сказал он.
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что за 30 апреля бойцы продвинулись в Артёмовске на расстояние до 230 метров на разных направлениях. Он также указывал на то, что под контролем ВСУ осталось меньше трех квадратных километров города.
ТАСС / Валентин Спринчак