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Опубликовано 1 мая 2023, 08:12
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В Минобороны Украины назвали ситуацию в Артёмовске "довольно сложной"

Командующий Сухопутными войсками ВСУ сообщил об интенсивных боях в Артёмовске

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил о том, что в Артёмовске (украинское название — Бахмут) продолжаются интенсивные бои. Он назвал ситуацию там "довольно сложной", пишет телеграм-канал Military media Сenter.

"На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провёл многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях. Ситуация довольно сложная", — сказал он.

Минобороны: Штурмовые отряды заняли ещё четыре квартала Артёмовска
Минобороны: Штурмовые отряды заняли ещё четыре квартала Артёмовска

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что за 30 апреля бойцы продвинулись в Артёмовске на расстояние до 230 метров на разных направлениях. Он также указывал на то, что под контролем ВСУ осталось меньше трех квадратных километров города.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Илья Суриков
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