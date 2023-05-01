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Опубликовано 1 мая 2023, 11:07
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Под Угледаром нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ

ВС РФ в районе Угледара поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ

Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Угледар в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ в 109 районах.

"В районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ", — подчеркнул Конашенков.

В Донбассе одним ракетным ударом уничтожено более 200 бойцов ВСУ
В Донбассе одним ракетным ударом уничтожено более 200 бойцов ВСУ

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, который находился на территории ЛНР.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Иван Косицын
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