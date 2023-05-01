Под Угледаром нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ

Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Угледар в ДНР. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах.