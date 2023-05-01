Под Угледаром нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ
ВС РФ в районе Угледара поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ
Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Угледар в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ в 109 районах.
"В районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ", — подчеркнул Конашенков.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, который находился на территории ЛНР.
ТАСС / Андрей Рубцов