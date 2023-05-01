КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 11:07

Под Угледаром нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ

ВС РФ в районе Угледара поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ

Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Угледар в ДНР. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах.

"В районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ", — подчеркнул Конашенков.

В Донбассе одним ракетным ударом уничтожено более 200 бойцов ВСУ

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Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Иван Косицын
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