Под Угледаром нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ
ВС РФ в районе Угледара поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ
Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Угледар в ДНР. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах.
"В районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ", — подчеркнул Конашенков.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике.
ТАСС / Андрей Рубцов