Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации 24-й мехбригады ВСУ и отряда Сил специальных операций ВСУ в ДНР. В результате было уничтожено более 200 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда Сил специальных операций ВСУ в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков также добавил, что ещё около 280 украинских военных были вывезены оттуда с ранениями различной степени тяжести.