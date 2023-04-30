КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 13:06

В Донбассе одним ракетным ударом уничтожено боле 200 бойцов ВСУ

ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных ракетным ударом в ДНР

Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации 24-й мехбригады ВСУ и отряда Сил специальных операций ВСУ в ДНР. В результате было уничтожено более 200 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда Сил специальных операций ВСУ в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Под Краматорском взорван эшелон ВСУ с 200 тоннами боеприпасов

Под Краматорском взорван эшелон ВСУ с 200 тоннами боеприпасов

Конашенков также добавил, что ещё около 280 украинских военных были вывезены оттуда с ранениями различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что российские военные за минувшие сутки уничтожили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике.

На Херсонском направлении уничтожена американская РЛС

На Херсонском направлении уничтожена американская РЛС

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Иван Косицын
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