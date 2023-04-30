В Донбассе одним ракетным ударом уничтожено более 200 бойцов ВСУ
ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных ракетным ударом в ДНР
Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации 24-й мехбригады ВСУ и отряда Сил специальных операций ВСУ в ДНР. В результате было уничтожено более 200 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда Сил специальных операций ВСУ в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков также добавил, что ещё около 280 украинских военных были вывезены оттуда с ранениями различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что российские военные за минувшие сутки уничтожили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике.
ТАСС / Валентин Спринчак