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Опубликовано 30 апреля 2023, 12:39
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На Херсонском направлении уничтожена американская РЛС

МО: ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные за минувшие сутки ликвидировали на Херсонском направлении до десяти украинских военнослужащих и радиолокационную станцию (РЛС) ВСУ, которая была произведена в США. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше десяти украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица "Мста-Б", — отметил он.

Также Конашенков добавил, что в районе населённого пункта Понятовка Херсонской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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Ранее сообщалось, что российские военные за минувшие сутки уничтожили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике.

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Wikipedia / US Army

Иван Косицын
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