На Херсонском направлении уничтожена американская РЛС
МО: ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные за минувшие сутки ликвидировали на Херсонском направлении до десяти украинских военнослужащих и радиолокационную станцию (РЛС) ВСУ, которая была произведена в США. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше десяти украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица "Мста-Б", — отметил он.
Также Конашенков добавил, что в районе населённого пункта Понятовка Херсонской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Ранее сообщалось, что российские военные за минувшие сутки уничтожили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике.
Wikipedia / US Army