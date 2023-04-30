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30 апреля, 12:39

На Херсонском направлении уничтожена американская РЛС

МО: ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные за минувшие сутки ликвидировали на Херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих и радиолокационную станцию (РЛС) ВСУ, которая была произведена в США. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше 10 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица "Мста-Б", — отметил он.

Также Конашенков добавил, что в районе населённого пункта Понятовка Херсонской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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Ранее сообщалось, что российские военные за минувшие сутки уничтожили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике.

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Wikipedia \ US Army

Иван Косицын
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