На Херсонском направлении уничтожена американская РЛС

Российские военные за минувшие сутки ликвидировали на Херсонском направлении до десяти украинских военнослужащих и радиолокационную станцию (РЛС) ВСУ, которая была произведена в США. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше десяти украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица "Мста-Б", — отметил он.

Также Конашенков добавил, что в районе населённого пункта Понятовка Херсонской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.