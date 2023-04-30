Под Краматорском взорван эшелон ВСУ с 200 тоннами боеприпасов

В районе Краматорска ВС РФ нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции. Уничтожено до 200 тонн боеприпасов украинских войск. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ", — отметил он.