Под Краматорском взорван эшелон ВСУ с 200 тоннами боеприпасов
Минобороны: В районе Краматорска уничтожен эшелон и до 200 тонн боеприпасов ВСУ
В районе Краматорска ВС РФ нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции. Уничтожено до 200 тонн боеприпасов украинских войск. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ", — отметил он.
Ранее Лайф писал о том, что военнослужащие группировки "Восток" обнаружили и уничтожили разведгруппу ВС Украины на Южно-Донецком направлении, ликвидировано 16 боевиков.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ