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Регион
Опубликовано 30 апреля 2023, 12:20
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Под Краматорском взорван эшелон ВСУ с 200 тоннами боеприпасов

Минобороны: В районе Краматорска уничтожен эшелон и до 200 тонн боеприпасов ВСУ

В районе Краматорска ВС РФ нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции. Уничтожено до 200 тонн боеприпасов украинских войск. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ", — отметил он.

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Ранее Лайф писал о том, что военнослужащие группировки "Восток" обнаружили и уничтожили разведгруппу ВС Украины на Южно-Донецком направлении, ликвидировано 16 боевиков.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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