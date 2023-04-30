В ЛНР разгромлен командный пункт аэромобильной бригады ВСУ
Российские военные за минувшие сутки уничтожили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Белогоровка (ЛНР) поражён командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.
Также, по словам Конашенкова, в районе населённого пункта Свесса Сумской области наши военные поразили пункт ремонта техники и вооружения 117-й бригады теробороны ВСУ.
Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по двум разведгруппам ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кроме того, расчётом ЗРК "Стрела-10" и оператором ПЗРК "Игла" были уничтожены беспилотники "Фурия" и "Валькирия".
VК / Минобороны России