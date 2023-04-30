В ЛНР разгромлен командный пункт аэромобильной бригады ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Белогоровка (ЛНР) поражён командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

Также, по словам Конашенкова, в районе населённого пункта Свесса Сумской области наши военные поразили пункт ремонта техники и вооружения 117-й бригады теробороны ВСУ.