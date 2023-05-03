ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 мая 2023, 11:40
4930

В Минобороны раскрыли роль подразделений ВДВ в боях за Артёмовск

Конашенков: Бойцы ВДВ сковывают действия ВСУ на флангах в боях за Артёмовск

Подразделения Воздушно-десантных войск России в ходе специальной военной операции на Украине сковывают действия противника на флангах на западе Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артёмовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах", — проинформировал он.

Под Артёмовском убит ещё один наёмник из США
Под Артёмовском убит ещё один наёмник из США

Напомним, 29 апреля стало известно, что подразделения российских войск ещё продвинулись по территории Артёмовска, таким образом, под контролем ВСУ осталось 2,98 квадратного километра территории города.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar