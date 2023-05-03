КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 11:40

В Минобороны раскрыли роль подразделений ВДВ в боях за Артёмовск

Конашенков: Бойцы ВДВ сковывают действия ВСУ на флангах в боях за Артёмовск

Подразделения Воздушно-десантных войск России в ходе специальной военной операции на Украине сковывают действия противника на флангах на западе Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артёмовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах", — проинформировал он.

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Напомним, 29 апреля стало известно, что подразделения российских войск ещё продвинулись по территории Артёмовска, таким образом, под контролем ВСУ осталось 2,98 квадратного километра территории города.

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ТАСС / Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина

Марина Калегина
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