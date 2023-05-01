Под Артёмовском убит ещё один наёмник из США
CNN: На Украине погиб американский наёмник Купер Эндрюс
Купер Эндрюс. Обложка © Twitter / GravitysRa1nbow
Список ликвидированных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, недавно пополнил бывший американский пехотинец Купер Эндрюс, сообщает телеканал CNN со ссылкой на членов семьи погибшего.
На территории Украины 26-летний уроженец штата Огайо прибыл в ноябре 2022 года и был ликвидирован, предположительно, 19 апреля в окрестностях Артёмовска (украинское название Бахмут). Из-за резонанса в Сети власти США всё же спустя долгое время подтвердили смерть наёмника, но при этом так и не раскрыли его имя. Однако семья и близкие Эндрюса убеждены, что тот убит. По предварительным данным, он стал 16 наёмником из США, ликвидированным за время СВО.
В родном штате Огайо экс-морпех был известен как борец за права темнокожих, антифашист и анархист. По словам его друзей, во время службы в армии он якобы "отважился ночевать в одной казарме" с неонацистами, чтобы вычислить и добиться их увольнения из армии.
А ранее под Артёмовском был убит американский наёмник Питер Рид. Эту информацию подтвердили его семья и организация Global Response Medicine, основателем которой он был. Позже NYT опубликовала видео гибели наёмника от ракетного удара.