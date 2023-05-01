Список ликвидированных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, недавно пополнил бывший американский пехотинец Купер Эндрюс, сообщает телеканал CNN со ссылкой на членов семьи погибшего.

На территории Украины 26-летний уроженец штата Огайо прибыл в ноябре 2022 года и был ликвидирован, предположительно, 19 апреля в окрестностях Артёмовска (украинское название Бахмут). Из-за резонанса в Сети власти США всё же спустя долгое время подтвердили смерть наёмника, но при этом так и не раскрыли его имя. Однако семья и близкие Эндрюса убеждены, что тот убит. По предварительным данным, он стал 16 наёмником из США, ликвидированным за время СВО.

В родном штате Огайо экс-морпех был известен как борец за права темнокожих, антифашист и анархист. По словам его друзей, во время службы в армии он якобы "отважился ночевать в одной казарме" с неонацистами, чтобы вычислить и добиться их увольнения из армии.