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1 мая, 17:28

"Антифашист и анархист": Под Артёмовском убит ещё один наёмник из США

CNN: На Украине погиб американский наёмник Купер Эндрюс

<p>Купер Эндрюс. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Jake_Hanrahan/status/1652696668775620608/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GravitysRa1nbow</a></p>

Купер Эндрюс. Обложка © Twitter / GravitysRa1nbow

Список ликвидированных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, недавно пополнил бывший американский пехотинец Купер Эндрюс, сообщает телеканал CNN со ссылкой на членов семьи погибшего.

На территории Украины 26-летний уроженец штата Огайо прибыл в ноябре 2022 года и был ликвидирован, предположительно, 19 апреля в окрестностях Артёмовска (украинское название Бахмут). Из-за резонанса в Сети власти США всё же спустя долгое время подтвердили смерть наёмника, но при этом так и не раскрыли его имя. Однако семья и близкие Эндрюса убеждены, что тот убит. По предварительным данным, он стал 16 наёмником из США, ликвидированным за время СВО.

В родном штате Огайо экс-морпех был известен как борец за права темнокожих, антифашист и анархист. По словам его друзей, во время службы в армии он якобы "отважился ночевать в одной казарме" с неонацистами, чтобы вычислить и добиться их увольнения из армии.

На Украине погиб третий наёмник из Новой Зеландии

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А ранее под Артёмовском был убит американский наёмник Питер Рид. Эту информацию подтвердили его семья и организация Global Response Medicine, основателем которой он был. Позже NYT опубликовала видео гибели наёмника от ракетного удара.

Наталья Исакова
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