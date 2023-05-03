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Опубликовано 3 мая 2023, 11:42
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Российская армия лишила ВСУ ещё более 385 бойцов на Донецком направлении

Более 385 военных, в том числе иностранных наёмников, потеряла украинская армия за последние сутки на Донецком направлении СВО. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наёмников", танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", — заявил Конашенков.

Также российские войска оставили бойцов ВСУ как минимум без одного танка, четырёх бронемашин, четырёх автомобилей и двух гаубиц.

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Накануне Минобороны РФ сообщало, что за предыдущие сутки кровавое Донецкое направление лишило украинскую армию ещё 290 бойцов.

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Getty Images / Roman Pilipey

Максим Плетнёв
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