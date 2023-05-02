Минобороны РФ рассказало о боях в западной части Артёмовска
Российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артёмовска. За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи", — отметил Конашенков.
Напомним, 29 апреля стало известно, что подразделения российских войск ещё продвинулись по территории Артёмовска, таким образом, под контролем ВСУ осталось 2,98 квадратного километра территории города.
ТАСС / Валентин Спринчак