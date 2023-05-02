КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 12:54

Минобороны РФ рассказало о боях в западной части Артёмовска

Российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артёмовска. За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи", отметил Конашенков.

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Напомним, 29 апреля стало известно, что подразделения российских войск ещё продвинулись по территории Артёмовска, таким образом, под контролем ВСУ осталось 2,98 квадратного километра территории города.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Вишнякова
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