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Опубликовано 2 мая 2023, 12:54
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Минобороны РФ рассказало о боях в западной части Артёмовска

Российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артёмовска. За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи", отметил Конашенков.

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Напомним, 29 апреля стало известно, что подразделения российских войск ещё продвинулись по территории Артёмовска, таким образом, под контролем ВСУ осталось 2,98 квадратного километра территории города.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Вишнякова
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