КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 06:18

Под Белгородом сбили БПЛА Shark с 30-кратным зумом, который мог раскрыть позиции ВС РФ

Силы ПВО сбили украинский БПЛА Shark в Белгородской области

Российские силы ПВО сбили украинский БПЛА Shark в Белгородской области. Такие дроны предназначены для разведки и корректировки направления ударов ракет ВСУ, в том числе HIMARS, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, беспилотник пересёк украинскую границу и продвинулся на территорию РФ вперёд на 5,5 километра, после чего был сбит и потерпел крушение в поле. Осмотревшие БПЛА специалисты заключили, что он не был начинён взрывчаткой, однако сообщили о прикреплённой камере с 30-кратным зумом, которая могла вскрыть российские позиции на несколько километров.

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Ранее Лайф сообщал, что украинский беспилотный летательный аппарат был сбит в Воронежской области. Как уточнил глава региона Александр Гусев, дрон сегодня рано утром обнаружили российские силы ПВО. Жертв и пострадавших нет.

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youtube / UKRSPECSYSTEMS

Николь Вербер
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