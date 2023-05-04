Под Белгородом сбили БПЛА Shark с 30-кратным зумом, который мог раскрыть позиции ВС РФ

Российские силы ПВО сбили украинский БПЛА Shark в Белгородской области. Такие дроны предназначены для разведки и корректировки направления ударов ракет ВСУ, в том числе HIMARS, пишет Mash .

По данным телеграм-канала, беспилотник пересёк украинскую границу и продвинулся на территорию РФ вперёд на 5,5 километра, после чего был сбит и потерпел крушение в поле. Осмотревшие БПЛА специалисты заключили, что он не был начинён взрывчаткой, однако сообщили о прикреплённой камере с 30-кратным зумом, которая могла вскрыть российские позиции на несколько километров.