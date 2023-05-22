Регион

Уведомления отключены

22 мая, 09:14
3943

Диверсанты попытались попасть в Белгородскую область с Украины, идёт бой

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась пересечь границу с Белгородской областью у деревни Дроновка, завязался бой. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным издания, обе стороны привлекли военную технику, очевидцы сообщают о кружащих над местом беспилотниках, слышны звуки работы ПВО. Неизвестно, какое именно число украинских диверсантов предприняло попытку атаки.

Пограничники засекли украинскую ДРГ при прорыве в Курскую область и встретили её боем

Пограничники засекли украинскую ДРГ при прорыве в Курскую область и встретили её боем

Ранее дрон с камерой упал в районе подмосковных Люберец рядом с промзоной. Коптер DJI Mini 2 на своём огороде нашла жительница деревни Машково.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров