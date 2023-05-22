Диверсанты попытались попасть в Белгородскую область с Украины, идёт бой

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась пересечь границу с Белгородской областью у деревни Дроновка, завязался бой. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным издания, обе стороны привлекли военную технику, очевидцы сообщают о кружащих над местом беспилотниках, слышны звуки работы ПВО. Неизвестно, какое именно число украинских диверсантов предприняло попытку атаки.