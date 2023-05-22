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Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 09:14
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Диверсанты попытались попасть в Белгородскую область с Украины, идёт бой

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась пересечь границу с Белгородской областью у деревни Дроновка, завязался бой. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным издания, обе стороны привлекли военную технику, очевидцы сообщают о кружащих над местом беспилотниках, слышны звуки работы ПВО. Неизвестно, какое именно число украинских диверсантов предприняло попытку атаки.

Пограничники засекли украинскую ДРГ при прорыве в Курскую область и встретили её боем
Пограничники засекли украинскую ДРГ при прорыве в Курскую область и встретили её боем

Ранее дрон с камерой упал в районе подмосковных Люберец рядом с промзоной. Коптер DJI Mini 2 на своём огороде нашла жительница деревни Машково.

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Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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