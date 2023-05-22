Дрон с камерой приземлился на огород жительницы Подмосковья

Дрон с камерой упал в районе подмосковных Люберец рядом с промзоной. Коптер DJI Mini 2 на своём огороде нашла жительница деревни Машково. Об этом сообщает SHOT.

Дрон с камерой упал под Люберцами в Подмосковье. Фото © SHOT

Дрон с камерой упал под Люберцами в Подмосковье. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, аппарат уже обследовали кинологи с собаками и взрывчатых веществ не нашли. Что было на карте памяти коптера, сейчас выясняют силовики.