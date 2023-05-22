Дрон с камерой приземлился на огород жительницы Подмосковья
SHOT: Дрон с камерой упал под Люберцами в Подмосковье
Дрон с камерой упал в районе подмосковных Люберец рядом с промзоной. Коптер DJI Mini 2 на своём огороде нашла жительница деревни Машково. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, аппарат уже обследовали кинологи с собаками и взрывчатых веществ не нашли. Что было на карте памяти коптера, сейчас выясняют силовики.
А накануне вечером, 21 мая, квадрокоптер сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших, по предварительным данным, нет.