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22 мая, 08:11

Дрон с камерой приземлился на огород жительницы Подмосковья

SHOT: Дрон с камерой упал под Люберцами в Подмосковье

<p>Дрон с камерой упал под Люберцами в Подмосковье. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/51717" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дрон с камерой упал под Люберцами в Подмосковье. Фото © SHOT

Дрон с камерой упал в районе подмосковных Люберец рядом с промзоной. Коптер DJI Mini 2 на своём огороде нашла жительница деревни Машково. Об этом сообщает SHOT.

Дрон с камерой упал под Люберцами в Подмосковье. Фото © SHOT

Дрон с камерой упал под Люберцами в Подмосковье. Фото © SHOT

Дрон с камерой упал под Люберцами в Подмосковье. Фото © SHOT

Дрон с камерой упал под Люберцами в Подмосковье. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, аппарат уже обследовали кинологи с собаками и взрывчатых веществ не нашли. Что было на карте памяти коптера, сейчас выясняют силовики.

"На 3D-принтере напечатано": Лайф публикует эксклюзивное видео со сбитым под Белгородом дроном

"На 3D-принтере напечатано": Лайф публикует эксклюзивное видео со сбитым под Белгородом дроном

А накануне вечером, 21 мая, квадрокоптер сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Александра Вишнякова
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