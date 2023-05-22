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22 мая, 05:57

"На 3D-принтере напечатано": Лайф публикует эксклюзивное видео со сбитым под Белгородом дроном

SHOT: Сбитый под Белгородом беспилотник нёс СВУ с металлическими шариками

Беспилотник, который накануне сбили российские пограничники в Шебекинском районе Белгородской области, был начинëн взрывчаткой и металлическими шариками. SHOT публикует эксклюзивные кадры с обломками дрона.

Обломки беспилотника, который сбили российские пограничники в Шебекинском районе. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, к корпусу аппарата было прикреплено СВУ с поражающими элементами, однако при падении оно не сдетонировало. Никто не пострадал.

"Всё на 3D-принтере напечатано. Крепление, зажим... Вот взрывчатое вещество", — говорит автор видео.

Дрон сбросил взрывное устройство на администрацию белгородского села Головчино

Дрон сбросил взрывное устройство на администрацию белгородского села Головчино

Ранее в Белгородской области после обстрела загорелся мусорный полигон. Инцидент произошёл в городе Шебекино. Лайф публиковал видео пожара.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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