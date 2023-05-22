"На 3D-принтере напечатано": Лайф публикует эксклюзивное видео со сбитым под Белгородом дроном

Беспилотник, который накануне сбили российские пограничники в Шебекинском районе Белгородской области, был начинëн взрывчаткой и металлическими шариками. SHOT публикует эксклюзивные кадры с обломками дрона.

Обломки беспилотника, который сбили российские пограничники в Шебекинском районе. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, к корпусу аппарата было прикреплено СВУ с поражающими элементами, однако при падении оно не сдетонировало. Никто не пострадал.