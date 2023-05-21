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20 мая, 23:23

Лайф публикует эксклюзивные кадры пожара на Белгородском полигоне после обстрела

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказались эксклюзивные кадры с места пожара после обстрела на полигоне твёрдых бытовых отходов в городе Шебекино Белгородской области.

Эксклюзивные кадры пожара на Белгородском полигоне после обстрела. Видео © t.me / SHOT

На кадрах видно яркое пламя, дым от которого распространяется по территории. Сейчас на месте происшествия находятся огнеборцы, которые ликвидируют пожар.

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Напомним, город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу, в результате чего произошёл пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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