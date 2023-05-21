Лайф публикует эксклюзивные кадры пожара на Белгородском полигоне после обстрела
В распоряжении телеграм-канала SHOT оказались эксклюзивные кадры с места пожара после обстрела на полигоне твёрдых бытовых отходов в городе Шебекино Белгородской области.
Эксклюзивные кадры пожара на Белгородском полигоне после обстрела. Видео © t.me / SHOT
На кадрах видно яркое пламя, дым от которого распространяется по территории. Сейчас на месте происшествия находятся огнеборцы, которые ликвидируют пожар.
Напомним, город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу, в результате чего произошёл пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет.
t.me / SHOT