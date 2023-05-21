Лайф публикует эксклюзивные кадры пожара на Белгородском полигоне после обстрела

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказались эксклюзивные кадры с места пожара после обстрела на полигоне твёрдых бытовых отходов в городе Шебекино Белгородской области.

На кадрах видно яркое пламя, дым от которого распространяется по территории. Сейчас на месте происшествия находятся огнеборцы, которые ликвидируют пожар.