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19 мая, 12:48

В Белгороде беспилотник врезался в окно многоэтажки

Беспилотник врезался в окно квартиры в многоэтажном доме в Белгороде, а затем упал во двор. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю", — написал губернатор в телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают взрывотехники.

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Ранее Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник в районе города Шебекино Белгородской области. Там также обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Александра Вишнякова
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