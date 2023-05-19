В Белгороде беспилотник врезался в окно многоэтажки
Беспилотник врезался в окно квартиры в многоэтажном доме в Белгороде, а затем упал во двор. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю", — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают взрывотехники.
Ранее Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник в районе города Шебекино Белгородской области. Там также обошлось без пострадавших.
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