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19 мая, 12:26

ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области, есть пострадавший

Вооружённые силы Украины обстреляли село Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области, в результате пострадал один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший — мужчина с ранением руки и ноги. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его сейчас в больницу. Состояние средней степени тяжести", — написал он в телеграм-канале.

В одном доме выбиты окна, посечены фасад и забор, осколками снаряда повреждены автомобиль и линия электропередачи.

После обстрела ВСУ вспыхнул лес в Белгородском селе Новая Таволжанка

После обстрела ВСУ вспыхнул лес в Белгородском селе Новая Таволжанка

А ранее Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Шебекинском городском округе, пострадавших нет.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Александра Вишнякова
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