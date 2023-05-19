ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области, есть пострадавший

Вооружённые силы Украины обстреляли село Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области, в результате пострадал один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший — мужчина с ранением руки и ноги. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его сейчас в больницу. Состояние средней степени тяжести", — написал он в телеграм-канале.

В одном доме выбиты окна, посечены фасад и забор, осколками снаряда повреждены автомобиль и линия электропередачи.