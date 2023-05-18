После обстрела ВСУ вспыхнул лес в Белгородском селе Новая Таволжанка
Гладков: После обстрела ВСУ вспыхнул лес в Белгородском селе Новая Таволжанка
Под обстрел ВСУ попало белгородское село Новая Таволжанка. Обложка © t.me / "Настоящий Гладков"
Под обстрел украинской армии попало белгородское село Новая Таволжанка. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате попадания осветительного снаряда загорелась подстилка в лесополосе. В результате происшествия никто не пострадал.
"После подворового обхода повреждения выявлены у одного автомобиля, также остатки снарядов найдены во дворах частных домовладений. <…> Также от осветительного снаряда загорелась подстилка в лесополосе. Пожарные расчеты на месте, тушат", — написал он в телеграм-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей села Нижнего Березова Шебекинского округа. По его словам, люди стали жертвами украинских обстрелов, ещё одного человека в тяжёлом состоянии доставляют в больницу. При каких обстоятельствах погибли люди, не уточняется.