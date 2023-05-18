После обстрела ВСУ вспыхнул лес в Белгородском селе Новая Таволжанка

Под обстрел украинской армии попало белгородское село Новая Таволжанка. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате попадания осветительного снаряда загорелась подстилка в лесополосе. В результате происшествия никто не пострадал.

"После подворового обхода повреждения выявлены у одного автомобиля, также остатки снарядов найдены во дворах частных домовладений. <…> Также от осветительного снаряда загорелась подстилка в лесополосе. Пожарные расчеты на месте, тушат", — написал он в телеграм-канале.