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18 мая, 19:46

После обстрела ВСУ вспыхнул лес в Белгородском селе Новая Таволжанка

Гладков: После обстрела ВСУ вспыхнул лес в Белгородском селе Новая Таволжанка

<p>Под обстрел ВСУ попало белгородское село Новая Таволжанка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/2225" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Настоящий Гладков"</a></p>

Под обстрел ВСУ попало белгородское село Новая Таволжанка. Обложка © t.me / "Настоящий Гладков"

Под обстрел украинской армии попало белгородское село Новая Таволжанка. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате попадания осветительного снаряда загорелась подстилка в лесополосе. В результате происшествия никто не пострадал.

"После подворового обхода повреждения выявлены у одного автомобиля, также остатки снарядов найдены во дворах частных домовладений. <…> Также от осветительного снаряда загорелась подстилка в лесополосе. Пожарные расчеты на месте, тушат", — написал он в телеграм-канале.

Белгородский чиновник решил отправиться добровольцем на спецоперацию

Белгородский чиновник решил отправиться добровольцем на спецоперацию

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей села Нижнего Березова Шебекинского округа. По его словам, люди стали жертвами украинских обстрелов, ещё одного человека в тяжёлом состоянии доставляют в больницу. При каких обстоятельствах погибли люди, не уточняется.

Оксана Попова
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