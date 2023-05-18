ВСУ убили двух жителей белгородского села, сажавших в огороде картошку
Губернатор Гладков сообщил о гибели двух жителей белгородского села из-за обстрелов ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей села Нижнего Березова Шебекинского округа. По его словам, люди стали жертвами украинских обстрелов, ещё одного человека в тяжёлом состоянии доставляют в больницу.
При каких обстоятельствах погибли люди, не уточняется.
"ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Ранее Гладков сообщил, что один из жителей Белгородской области подорвался на мине "Лепесток". Из-за предыдущих обстрелов ВСУ сохраняется минная опасность, губернатор призвал воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo