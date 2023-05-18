ВСУ убили двух жителей белгородского села, сажавших в огороде картошку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей села Нижнего Березова Шебекинского округа. По его словам, люди стали жертвами украинских обстрелов, ещё одного человека в тяжёлом состоянии доставляют в больницу.

При каких обстоятельствах погибли люди, не уточняется.

"ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку", — написал губернатор в своём телеграм-канале.