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Опубликовано 18 мая 2023, 16:15
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ВСУ убили двух жителей белгородского села, сажавших в огороде картошку

Губернатор Гладков сообщил о гибели двух жителей белгородского села из-за обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей села Нижнего Березова Шебекинского округа. По его словам, люди стали жертвами украинских обстрелов, ещё одного человека в тяжёлом состоянии доставляют в больницу.

При каких обстоятельствах погибли люди, не уточняется.

"ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Гладков опроверг сообщения об ударах ВСУ по Белгородской области из танка
Гладков опроверг сообщения об ударах ВСУ по Белгородской области из танка

Ранее Гладков сообщил, что один из жителей Белгородской области подорвался на мине "Лепесток". Из-за предыдущих обстрелов ВСУ сохраняется минная опасность, губернатор призвал воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Алексей Берковиц
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