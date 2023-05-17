Гладков опроверг сообщения об ударах ВСУ по Белгородской области из танка

Информация в СМИ об обстреле приграничных территорий украинским танком не соответствует действительности, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Была ли сегодня обстреляна Белгородская область из танка? Отвечу — нет. Хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками. Перепроверили — неправда", — сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

По словам Гладкова, насчёт фосфорных бомб информацию ещё предстоит уточнить, но "есть определённые признаки". О результатах работы следственных органов глава региона обещал сообщить.