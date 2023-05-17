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17 мая, 17:48

Гладков опроверг сообщения об ударах ВСУ по Белгородской области из танка

Информация в СМИ об обстреле приграничных территорий украинским танком не соответствует действительности, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ впервые обстреляли российский регион из танка

ВСУ впервые обстреляли российский регион из танка

"Была ли сегодня обстреляна Белгородская область из танка? Отвечу — нет. Хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками. Перепроверили — неправда", — сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

По словам Гладкова, насчёт фосфорных бомб информацию ещё предстоит уточнить, но "есть определённые признаки". О результатах работы следственных органов глава региона обещал сообщить.

Ранее Гладков сообщал, что один из жителей Белгородской области подорвался на мине "Лепесток". Из-за предыдущих обстрелов ВСУ сохраняется минная опасность, губернатор призвал воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.

Обложка ©

ТАСС / Телеграм-канал губернатора Белгородской области

Ирина Фальке
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