Гладков опроверг сообщения об ударах ВСУ по Белгородской области из танка
Информация в СМИ об обстреле приграничных территорий украинским танком не соответствует действительности, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Была ли сегодня обстреляна Белгородская область из танка? Отвечу — нет. Хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками. Перепроверили — неправда", — сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".
По словам Гладкова, насчёт фосфорных бомб информацию ещё предстоит уточнить, но "есть определённые признаки". О результатах работы следственных органов глава региона обещал сообщить.
Ранее Гладков сообщал, что один из жителей Белгородской области подорвался на мине "Лепесток". Из-за предыдущих обстрелов ВСУ сохраняется минная опасность, губернатор призвал воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.
ТАСС / Телеграм-канал губернатора Белгородской области