Житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток" и лишился стопы

В селе Черемошное Белгородской области местный житель подорвался на мине "Лепесток" во время покоса травы в овраге, мужчине оторвало правую стопу. О случившемся сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе есть пострадавший. <...> Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2. Сейчас он находится в противошоковой операционной, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — говорится в сообщении.

Глава региона напомнил, что из-за предыдущих обстрелов ВСУ сохраняется минная опасность, и призвал граждан воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.

ПФМ-1 "Лепесток" — запрещённые мины зеленоватого или коричневого цвета, которые сложно заметить в траве и на грунтовых дорогах. В июле прошлого года ВСУ обстреляли ими Донецк и другие населённые пункты Донбасса, специально нацеливаясь на жилые районы, где обычно гуляют люди и играют дети.