Пограничники сбили украинскую "Фурию" в небе над Белгородской областью
Украинский дрон-разведчик сбит у границы в Белгородской области
Сбитый украинский дрон в Белгородской области. Обложка © t.me / SHOT
Российские пограничники уничтожили украинский беспилотник-разведчик "Фурия" в Белгородской области. Об этом пишет SHOT и публикует фото упавшего аппарата.
Предположительная стоимость "Фурии" 2,5 миллиона гривен (около пяти миллионов рублей). Дрон способен пролететь 50 километров на высоте до 2,5 километра. Его максимальная скорость — 140 км/ч. ВСУ часто переделывают такие БПЛА в ударные.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал здание пограничного УФСБ РФ по Курской области, в результате чего пострадало пять российских пограничников.