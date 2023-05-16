Пограничники сбили украинскую "Фурию" в небе над Белгородской областью

Российские пограничники уничтожили украинский беспилотник-разведчик "Фурия" в Белгородской области. Об этом пишет SHOT и публикует фото упавшего аппарата.

Предположительная стоимость "Фурии" 2,5 миллиона гривен (около пяти миллионов рублей). Дрон способен пролететь 50 километров на высоте до 2,5 километра. Его максимальная скорость — 140 км/ч. ВСУ часто переделывают такие БПЛА в ударные.