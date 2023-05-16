ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 15:21
5200

Пограничники сбили украинскую "Фурию" в небе над Белгородской областью

Украинский дрон-разведчик сбит у границы в Белгородской области

Сбитый украинский дрон в Белгородской области. Обложка © t.me / SHOT

Сбитый украинский дрон в Белгородской области. Обложка © t.me / SHOT

Российские пограничники уничтожили украинский беспилотник-разведчик "Фурия" в Белгородской области. Об этом пишет SHOT и публикует фото упавшего аппарата.

Предположительная стоимость "Фурии" 2,5 миллиона гривен (около пяти миллионов рублей). Дрон способен пролететь 50 километров на высоте до 2,5 километра. Его максимальная скорость — 140 км/ч. ВСУ часто переделывают такие БПЛА в ударные.

Появилось видео, как украинский дрон сгорел после перехвата его российскими пограничниками
Появилось видео, как украинский дрон сгорел после перехвата его российскими пограничниками

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал здание пограничного УФСБ РФ по Курской области, в результате чего пострадало пять российских пограничников.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar