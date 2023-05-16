Украинский дрон ударил по зданию УФСБ по Курской области, ранено пять сотрудников
Mash: Пять пограничников ранены из-за атаки дрона ВСУ в Курской области
Украинский беспилотник атаковал здание пограничного УФСБ РФ по Курской области, в результате чего пострадало пять российских пограничников. Об этом пишет Mash со ссылкой на источник в спецслужбах.
ЧП произошло вечером 15 мая в посёлке Глушково. По предварительной информации, сотрудников погранслужбы госпитализировали с осколочными ранениями лица, шеи, живота и бёдер. Их состояние оценивается как стабильное.
А ранее Лайф сообщал, что система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолётного типа в городе Клинцы Брянской области. Повреждён балкон жилого дома.
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