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16 мая, 07:47

Украинский дрон ударил по зданию УФСБ по Курской области, ранено пять сотрудников

Mash: Пять пограничников ранены из-за атаки дрона ВСУ в Курской области

Украинский беспилотник атаковал здание пограничного УФСБ РФ по Курской области, в результате чего пострадало пять российских пограничников. Об этом пишет Mash со ссылкой на источник в спецслужбах.

ЧП произошло вечером 15 мая в посёлке Глушково. По предварительной информации, сотрудников погранслужбы госпитализировали с осколочными ранениями лица, шеи, живота и бёдер. Их состояние оценивается как стабильное.

Дрон ВСУ подорвал экскаватор с водителем в Курской области

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А ранее Лайф сообщал, что система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолётного типа в городе Клинцы Брянской области. Повреждён балкон жилого дома.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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