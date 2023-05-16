Система ПВО сбила украинский дрон в Клинцах Брянской области
Брянский губернатор Богомаз: Система ПВО сбила украинский беспилотник в Клинцах
Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолётного типа в городе Клинцы Брянской области. Повреждён балкон жилого дома, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Системой ПВО Вооружённых сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет. Повреждён балкон жилого дома", — написал глава региона в телеграм-канале.
Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
Ранее Лайф рассказывал, что в 70 километрах от границы с Украиной нашли беспилотник с кумулятивным снарядом. После сообщений об этом на место прибыли эксперты, изучили дрон и уничтожили.
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