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16 мая, 03:58

Система ПВО сбила украинский дрон в Клинцах Брянской области

Брянский губернатор Богомаз: Система ПВО сбила украинский беспилотник в Клинцах

Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолётного типа в городе Клинцы Брянской области. Повреждён балкон жилого дома, сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Системой ПВО Вооружённых сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет. Повреждён балкон жилого дома", — написал глава региона в телеграм-канале.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в 70 километрах от границы с Украиной нашли беспилотник с кумулятивным снарядом. После сообщений об этом на место прибыли эксперты, изучили дрон и уничтожили.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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