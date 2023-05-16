Система ПВО сбила украинский дрон в Клинцах Брянской области

"Системой ПВО Вооружённых сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет. Повреждён балкон жилого дома", — написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее Лайф рассказывал, что в 70 километрах от границы с Украиной нашли беспилотник с кумулятивным снарядом. После сообщений об этом на место прибыли эксперты, изучили дрон и уничтожили.