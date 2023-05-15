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15 мая, 11:12

Дрон-камикадзе пытался атаковать посёлок Белая Берёзка в Брянской области

Дрон-камикадзе пытался атаковать посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл около часа назад.

Телеграм-канал уточняет, что беспилотник рухнул в поле всего в 400 метрах от границы и взорвался уже на земле. Пострадавших и разрушений нет.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Крыму упал неизвестный беспилотник — его обломки нашли в поле недалеко от села Степное. По предварительным данным, при падении дрон сдетонировал. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Александра Вишнякова
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