Дрон-камикадзе пытался атаковать посёлок Белая Берёзка в Брянской области
Дрон-камикадзе пытался атаковать посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл около часа назад.
Телеграм-канал уточняет, что беспилотник рухнул в поле всего в 400 метрах от границы и взорвался уже на земле. Пострадавших и разрушений нет.
А ранее Лайф рассказывал, что в Крыму упал неизвестный беспилотник — его обломки нашли в поле недалеко от села Степное. По предварительным данным, при падении дрон сдетонировал. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
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Getty Images / Scott Peterson