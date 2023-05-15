Дрон-камикадзе пытался атаковать посёлок Белая Берёзка в Брянской области

Дрон-камикадзе пытался атаковать посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл около часа назад.

Телеграм-канал уточняет, что беспилотник рухнул в поле всего в 400 метрах от границы и взорвался уже на земле. Пострадавших и разрушений нет.