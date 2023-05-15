Очевидец снял на видео момент стрельбы по неизвестному дрону над НПЗ в Рязани
Неизвестный беспилотник пытался атаковать НПЗ в Рязани в ночь на 13 мая
В Рязани в ночь на 13 мая успешно отбили атаку неизвестного беспилотника. На опубликованных SHOT кадрах — комментарии местного жителя и звуки работы системы ПВО над нефтеперерабатывающим заводом. Через какое-то время дрон улетел.
Кадры работы системы ПВО над НПЗ в Рязани. Видео © SHOT
"Выстрелы, ПВО сбивает беспилотник", — сказал мужчина.
Ранее неизвестный беспилотник упал и взорвался недалеко от села Степное в Крыму. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
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