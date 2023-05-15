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15 мая, 09:36

Очевидец снял на видео момент стрельбы по неизвестному дрону над НПЗ в Рязани

Неизвестный беспилотник пытался атаковать НПЗ в Рязани в ночь на 13 мая

В Рязани в ночь на 13 мая успешно отбили атаку неизвестного беспилотника. На опубликованных SHOT кадрах — комментарии местного жителя и звуки работы системы ПВО над нефтеперерабатывающим заводом. Через какое-то время дрон улетел.

Кадры работы системы ПВО над НПЗ в Рязани. Видео © SHOT

"Выстрелы, ПВО сбивает беспилотник", сказал мужчина.

В 70 километрах от границы с Украиной нашли беспилотник с кумулятивным снарядом

В 70 километрах от границы с Украиной нашли беспилотник с кумулятивным снарядом

Ранее неизвестный беспилотник упал и взорвался недалеко от села Степное в Крыму. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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