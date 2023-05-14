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14 мая, 11:26

В 70 километрах от границы с Украиной нашли беспилотник с кумулятивным снарядом

SHOT: Под Брянском нашли БПЛА самолётного типа с кумулятивным снарядом

В Унечском районе Брянской области нашли беспилотный летательный аппарат самолётного типа с кумулятивным снарядом. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Указывается, что дрон обнаружили в поле в двух километрах от посёлка Рохманова, расположенного в 70 километрах от госграницы. Причём внутри беспилотника находился неизвестный снаряд. После сообщений об этом на место прибыли эксперты, изучили дрон и уничтожили. В результате инцидента пострадавших и разрушений в регионе нет.

В Курской области недалеко от военного аэродрома нашли хвост беспилотника

В Курской области недалеко от военного аэродрома нашли хвост беспилотника

Ранее в Брянской области ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу в Клинцах. Предположительно, с дрона сбросили два снаряда.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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