В 70 километрах от границы с Украиной нашли беспилотник с кумулятивным снарядом

В Унечском районе Брянской области нашли беспилотный летательный аппарат самолётного типа с кумулятивным снарядом. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Указывается, что дрон обнаружили в поле в двух километрах от посёлка Рохманова, расположенного в 70 километрах от госграницы. Причём внутри беспилотника находился неизвестный снаряд. После сообщений об этом на место прибыли эксперты, изучили дрон и уничтожили. В результате инцидента пострадавших и разрушений в регионе нет.