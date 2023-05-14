В 70 километрах от границы с Украиной нашли беспилотник с кумулятивным снарядом
SHOT: Под Брянском нашли БПЛА самолётного типа с кумулятивным снарядом
В Унечском районе Брянской области нашли беспилотный летательный аппарат самолётного типа с кумулятивным снарядом. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.
Указывается, что дрон обнаружили в поле в двух километрах от посёлка Рохманова, расположенного в 70 километрах от госграницы. Причём внутри беспилотника находился неизвестный снаряд. После сообщений об этом на место прибыли эксперты, изучили дрон и уничтожили. В результате инцидента пострадавших и разрушений в регионе нет.
Ранее в Брянской области ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу в Клинцах. Предположительно, с дрона сбросили два снаряда.
Shutterstock