В Курской области недалеко от военного аэродрома нашли хвост беспилотника

Хвостовая часть неизвестного беспилотника обнаружена в пяти километрах от военного аэродрома в посёлке Халино в Курской области, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, к хвосту, который обнаружили вечером 13 мая, была привязана одна стропа от парашюта. Предварительно, жертв и разрушений нет, информация проверяется. Посёлок Халино располагается на расстоянии 130 километров от государственной границы.