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14 мая, 09:40

В Курской области недалеко от военного аэродрома нашли хвост беспилотника

SHOT: Хвостовую часть БПЛА обнаружили недалеко от военного аэродрома под Курском

Хвостовая часть неизвестного беспилотника обнаружена в пяти километрах от военного аэродрома в посёлке Халино в Курской области, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, к хвосту, который обнаружили вечером 13 мая, была привязана одна стропа от парашюта. Предварительно, жертв и разрушений нет, информация проверяется. Посёлок Халино располагается на расстоянии 130 километров от государственной границы.

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Ранее Лайф сообщал, что российские пограничники взорвали украинский беспилотник в Белгородской области. Предположительно, "птичка" была запущена со стороны села Плетенёвка Харьковской области. Пострадавших и разрушений нет.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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