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13 мая, 15:36

Украинский беспилотник взорвали в Белгородской области

Российские пограничники взорвали беспилотник, прилетевший в район города Шебекино Белгородской области с Украины, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, "птичку" заметили утром 13 мая в районе автомобильного пункта пропуска Шебекино. Сначала пограничникам удалось сбить БПЛА, а после взорвать его. Переносил ли дрон боеприпасы — не уточняется. Предположительно, беспилотник был запущен со стороны села Плетенёвка Харьковской области. Пострадавших и разрушений нет.

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Лайф публикует видео со сбитой под Белгородом украинской "Фурией"

Ранее Лайф рассказывал, что украинский беспилотник пытался ударить по Клинцовской нефтебазе в Брянской области. В результате атаки оказались частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Жертв нет.

Обложка ©

Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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