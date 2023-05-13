Украинский беспилотник взорвали в Белгородской области
Российские пограничники взорвали беспилотник, прилетевший в район города Шебекино Белгородской области с Украины, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, "птичку" заметили утром 13 мая в районе автомобильного пункта пропуска Шебекино. Сначала пограничникам удалось сбить БПЛА, а после взорвать его. Переносил ли дрон боеприпасы — не уточняется. Предположительно, беспилотник был запущен со стороны села Плетенёвка Харьковской области. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее Лайф рассказывал, что украинский беспилотник пытался ударить по Клинцовской нефтебазе в Брянской области. В результате атаки оказались частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Жертв нет.
Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency