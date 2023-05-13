Украинский беспилотник взорвали в Белгородской области

По данным телеграм-канала, "птичку" заметили утром 13 мая в районе автомобильного пункта пропуска Шебекино. Сначала пограничникам удалось сбить БПЛА, а после взорвать его. Переносил ли дрон боеприпасы — не уточняется. Предположительно, беспилотник был запущен со стороны села Плетенёвка Харьковской области. Пострадавших и разрушений нет.