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Опубликовано 11 мая 2023, 12:08
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Лайф публикует видео со сбитой под Белгородом украинской "Фурией"

Опубликовано видео со сбитым под Белгородом дроном-разведчиком ВСУ "Фурия"

В распоряжении SHOT оказалось видео, на котором запечатлён один из сбитых под Белгородом беспилотников. По данным источника телеграм-канала, это украинский дрон-разведчик "Фурия".

Сбитый в Белгородской области украинский дрон-разведчик "Фурия". Видео © SHOT

Такие БПЛА могут пролетать до 50 километров, но ВСУ пытаются увеличить дальность втрое. Также "Фурии" переделывают под ударные беспилотники.

Беспилотник взорвался в Белгородской области, врезавшись в дерево
Беспилотник взорвался в Белгородской области, врезавшись в дерево

Напомним, накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над жилыми домами в Белгородском районе сдетонировали и упали два дрона. В результате оказалось повреждено два жилых дома, там выбило окна и посекло заборы. Кроме того, повреждения получил автомобиль. Пострадавших нет. Третий беспилотник сбила система ПВО.

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SHOT

Никита Никонов
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