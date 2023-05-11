Лайф публикует видео со сбитой под Белгородом украинской "Фурией"
Опубликовано видео со сбитым под Белгородом дроном-разведчиком ВСУ "Фурия"
В распоряжении SHOT оказалось видео, на котором запечатлён один из сбитых под Белгородом беспилотников. По данным источника телеграм-канала, это украинский дрон-разведчик "Фурия".
Сбитый в Белгородской области украинский дрон-разведчик "Фурия". Видео © SHOT
Такие БПЛА могут пролетать до 50 километров, но ВСУ пытаются увеличить дальность втрое. Также "Фурии" переделывают под ударные беспилотники.
Напомним, накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над жилыми домами в Белгородском районе сдетонировали и упали два дрона. В результате оказалось повреждено два жилых дома, там выбило окна и посекло заборы. Кроме того, повреждения получил автомобиль. Пострадавших нет. Третий беспилотник сбила система ПВО.