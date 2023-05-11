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11 мая, 12:08

Лайф публикует видео со сбитой под Белгородом украинской "Фурией"

Опубликовано видео со сбитым под Белгородом дроном-разведчиком ВСУ "Фурия"

В распоряжении SHOT оказалось видео, на котором запечатлён один из сбитых под Белгородом беспилотников. По данным источника телеграм-канала, это украинский дрон-разведчик "Фурия".

Сбитый в Белгородской области украинский дрон-разведчик "Фурия". Видео © SHOT

Такие БПЛА могут пролетать до 50 километров, но ВСУ пытаются увеличить дальность втрое. Также "Фурии" переделывают под ударные беспилотники.

Беспилотник взорвался в Белгородской области, врезавшись в дерево

Беспилотник взорвался в Белгородской области, врезавшись в дерево

Напомним, накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над жилыми домами в Белгородском районе сдетонировали и упали два дрона. В результате оказалось повреждено два жилых дома, там выбило окна и посекло заборы. Кроме того, повреждения получил автомобиль. Пострадавших нет. Третий беспилотник сбила система ПВО.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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