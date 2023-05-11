Лайф публикует видео со сбитой под Белгородом украинской "Фурией"

В распоряжении SHOT оказалось видео, на котором запечатлён один из сбитых под Белгородом беспилотников. По данным источника телеграм-канала, это украинский дрон-разведчик "Фурия".

Сбитый в Белгородской области украинский дрон-разведчик "Фурия". Видео © SHOT

Такие БПЛА могут пролетать до 50 километров, но ВСУ пытаются увеличить дальность втрое. Также "Фурии" переделывают под ударные беспилотники.