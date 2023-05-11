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11 мая, 09:59

Беспилотник взорвался в Белгородской области, врезавшись в дерево

Украинский беспилотник врезался в дерево и взорвался у села в Белгородской области. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, вражеский дрон пересёк границу и начал движение по территории России накануне около трёх часов ночи. БПЛА пролетел порядка 60 километров, пока не запутался в деревьях в километре от села Беломестное Новооскольского района.

В итоге беспилотник взорвался, а его обломки передали на изучение. Теперь эксперты выясняют, из какого именно населённого пункта он был запущен.

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Ранее Лайф рассказывал, что украинский беспилотник пытался ударить по Клинцовской нефтебазе в Брянской области. В результате атаки оказались частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Жертв нет.

Обложка ©

Getty Images / Richard Newstead

Николь Вербер
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