Беспилотник взорвался в Белгородской области, врезавшись в дерево
Украинский беспилотник врезался в дерево и взорвался у села в Белгородской области. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, вражеский дрон пересёк границу и начал движение по территории России накануне около трёх часов ночи. БПЛА пролетел порядка 60 километров, пока не запутался в деревьях в километре от села Беломестное Новооскольского района.
В итоге беспилотник взорвался, а его обломки передали на изучение. Теперь эксперты выясняют, из какого именно населённого пункта он был запущен.
Ранее Лайф рассказывал, что украинский беспилотник пытался ударить по Клинцовской нефтебазе в Брянской области. В результате атаки оказались частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Жертв нет.
Getty Images / Richard Newstead