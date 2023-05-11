Беспилотник взорвался в Белгородской области, врезавшись в дерево

Украинский беспилотник врезался в дерево и взорвался у села в Белгородской области. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, вражеский дрон пересёк границу и начал движение по территории России накануне около трёх часов ночи. БПЛА пролетел порядка 60 километров, пока не запутался в деревьях в километре от села Беломестное Новооскольского района.

В итоге беспилотник взорвался, а его обломки передали на изучение. Теперь эксперты выясняют, из какого именно населённого пункта он был запущен.