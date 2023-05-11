Украинский беспилотник пытался ударить по нефтебазе в Брянской области
Губернатор Богомаз: Украинский дрон атаковал нефтебазу в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть". <...> На месте работают оперативные службы", — написал он в своём телеграм-канале.
К счастью, никто не пострадал. В результате атаки с украинской стороны из-за сброшенного боеприпаса оказались лишь частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.
Ранее Лайф рассказывал о попытке Украины атаковать административное здание в Брянской области. По данным главы региона, дрон обстрелял админздание в городе Стародуб. Жертв удалось избежать.
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