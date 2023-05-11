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11 мая, 07:44

Украинский беспилотник пытался ударить по нефтебазе в Брянской области

Губернатор Богомаз: Украинский дрон атаковал нефтебазу в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть". <...> На месте работают оперативные службы", — написал он в своём телеграм-канале.

К счастью, никто не пострадал. В результате атаки с украинской стороны из-за сброшенного боеприпаса оказались лишь частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.

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Ранее Лайф рассказывал о попытке Украины атаковать административное здание в Брянской области. По данным главы региона, дрон обстрелял админздание в городе Стародуб. Жертв удалось избежать.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Николь Вербер
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