Беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Брянской области
Брянский губернатор Богомаз: Беспилотник обстрелял админздание в городе Стародуб
Украинский беспилотник обстрелял административное здание в городе Стародуб Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинским беспилотником совершён обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, на месте работают оперативные службы.
Ранее Лайф писал о попытке теракта на нефтепроводе "Дружба" в Брянской области. Под обстрел попали три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов в посёлке Свень.
T.me / Стародубский округ