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10 мая, 21:32

Беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз: Беспилотник обстрелял админздание в городе Стародуб

Украинский беспилотник обстрелял административное здание в городе Стародуб Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Украинским беспилотником совершён обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, на месте работают оперативные службы.

Пожар и разбитые окна: ВСУ утром 9 мая обстреляли детсад в Брянской области

Пожар и разбитые окна: ВСУ утром 9 мая обстреляли детсад в Брянской области

Ранее Лайф писал о попытке теракта на нефтепроводе "Дружба" в Брянской области. Под обстрел попали три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов в посёлке Свень.

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T.me / Стародубский округ

Артур Лапсаков
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