Беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Брянской области

Украинский беспилотник обстрелял административное здание в городе Стародуб Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Украинским беспилотником совершён обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, на месте работают оперативные службы.