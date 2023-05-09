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9 мая, 06:22

Пожар и разбитые окна: ВСУ утром 9 мая обстреляли детсад в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи

Село Курковичи в Стародубском районе Брянской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня в 5:30 ВСУ обстреляли населённый пункт Курковичи Стародубского муниципального округа. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что нарушено электроснабжение, с огнём до прибытия пожарных справились военнослужащие пограничного управления и глава администрации муниципального округа.

Также известно, что ещё один снаряд повредил спортивную площадку.

В Шебекине снаряд упал между двумя многоквартирными домами

В Шебекине снаряд упал между двумя многоквартирными домами

Ранее под обстрел попал город Шебекино в Белгородской области. Лайф публиковал кадры с места прилёта снаряда, упавшего между домами.

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ТАСС / Александр Рюмин

Никита Никонов
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