Пожар и разбитые окна: ВСУ утром 9 мая обстреляли детсад в Брянской области

Село Курковичи в Стародубском районе Брянской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня в 5:30 ВСУ обстреляли населённый пункт Курковичи Стародубского муниципального округа. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что нарушено электроснабжение, с огнём до прибытия пожарных справились военнослужащие пограничного управления и глава администрации муниципального округа.

Также известно, что ещё один снаряд повредил спортивную площадку.