Пожар и разбитые окна: ВСУ утром 9 мая обстреляли детсад в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Курковичи
Село Курковичи в Стародубском районе Брянской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня в 5:30 ВСУ обстреляли населённый пункт Курковичи Стародубского муниципального округа. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.
Губернатор добавил, что нарушено электроснабжение, с огнём до прибытия пожарных справились военнослужащие пограничного управления и глава администрации муниципального округа.
Также известно, что ещё один снаряд повредил спортивную площадку.
Ранее под обстрел попал город Шебекино в Белгородской области. Лайф публиковал кадры с места прилёта снаряда, упавшего между домами.
ТАСС / Александр Рюмин