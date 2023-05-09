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8 мая, 23:09

Лайф публикует кадры с места прилёта снаряда в Шебекине, упавшего между домами

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказались эксклюзивные кадры с места прилёта снаряда в городе Шебекино Белгородской области. Судя по ним, повреждения получили не только дома, но и рядом стоящие автомобили.

В Шебекине снаряд упал между двумя многоквартирными домами. Видео © t.me / SHOT

По словам автора видео, у домов после прилёта снаряда вылетели окна. Один из них получил более серьёзные повреждения. Пострадали также припаркованные рядом автомобили и газель, которая находилась на расстоянии 50 метров от места происшествия.

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Напомним, ранее губернатор Белгородской области сообщил об обстреле города Шебекино, где снаряд упал между двумя многоэтажными домами. По его словам, пострадавших в результате происшествия нет.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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