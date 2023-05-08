Три населённых пункта в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Украинские военные обстреляли три населённых пункта в Валуйском городском округе Белгородской области. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, атакованы село Казначеевка, города Бирюч и Валуйки.

"В селе Казначеевка, по предварительным данным, пострадавших нет. Один снаряд попал на территорию школы, взрывной волной выбиты стекла. В селе Бирюч повреждены одно частное домовладение и линия электропередачи", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, над городом Валуйки системой противовоздушной обороны была сбита ракета. Последствия уточняются, добавил Гладков.