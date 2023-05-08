Три населённых пункта в Белгородской области попали под обстрел ВСУ
Губернатор Гладков: Под обстрелом ВСУ находится Валуйский городской округ
Украинские военные обстреляли три населённых пункта в Валуйском городском округе Белгородской области. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, атакованы село Казначеевка, города Бирюч и Валуйки.
"В селе Казначеевка, по предварительным данным, пострадавших нет. Один снаряд попал на территорию школы, взрывной волной выбиты стекла. В селе Бирюч повреждены одно частное домовладение и линия электропередачи", — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, над городом Валуйки системой противовоздушной обороны была сбита ракета. Последствия уточняются, добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что город Шебекино Белгородской области 8 мая подвергся двум обстрелам со стороны ВСУ. В первый раз повреждений и пострадавших не зафиксировано. При повторном прилёте один из снарядов разорвался возле многоквартирных домов, изначально было известно о четырёх пострадавших. Позже их число возросло до пяти. Позднее под обстрел ВСУ попал Хутор Леоновка.
t.me / "Настоящий Гладков"