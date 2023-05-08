ВСУ нанесли второй за день удар по Белгородской области
Губернатор Гладков: Хутор Леоновка в Белгородской области попал под обстрел ВСУ
Хутор Леоновка Валуйского городского округа попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В телеграм-канале он написал, что в результате атаки пострадавших нет.
"Один снаряд упал на территорию детского сада, взрывной волной выбиты стёкла. Ещё один снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия", — отметил глава региона.
По словам Гладкова, экстренные службы уже находятся на месте ЧП, проводится подомовой обход территории.
Ранее сообщалось, что город Шебекино Белгородской области 8 мая подвергся двум обстрелам со стороны ВСУ. В первый раз повреждений и пострадавших не зафиксировано. При повторном прилёте один из снарядов разорвался возле многоквартирных домов, изначально было известно о четырёх пострадавших. Позже их число возросло до пяти.
t.me / V_Zelenskiy_official