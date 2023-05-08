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8 мая, 14:44

ВСУ нанесли второй за день удар по Белгородской области

Губернатор Гладков: Хутор Леоновка в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Хутор Леоновка Валуйского городского округа попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В телеграм-канале он написал, что в результате атаки пострадавших нет.

"Один снаряд упал на территорию детского сада, взрывной волной выбиты стёкла. Ещё один снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия", — отметил глава региона.

По словам Гладкова, экстренные службы уже находятся на месте ЧП, проводится подомовой обход территории.

Неразорвавшийся снаряд достали из детсада в Курской области после обстрела ВСУ

Неразорвавшийся снаряд достали из детсада в Курской области после обстрела ВСУ

Ранее сообщалось, что город Шебекино Белгородской области 8 мая подвергся двум обстрелам со стороны ВСУ. В первый раз повреждений и пострадавших не зафиксировано. При повторном прилёте один из снарядов разорвался возле многоквартирных домов, изначально было известно о четырёх пострадавших. Позже их число возросло до пяти.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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