ВСУ нанесли второй за день удар по Белгородской области

Хутор Леоновка Валуйского городского округа попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В телеграм-канале он написал, что в результате атаки пострадавших нет.

"Один снаряд упал на территорию детского сада, взрывной волной выбиты стёкла. Ещё один снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия", — отметил глава региона.

По словам Гладкова, экстренные службы уже находятся на месте ЧП, проводится подомовой обход территории.