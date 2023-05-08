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8 мая, 13:24

Неразорвавшийся снаряд достали из детсада в Курской области после обстрела ВСУ

Губернатор Старовойт: Из детсада в посёлке Тёткино вынесли неразорвавшийся снаряд

<p>Последствия обстрела детского сада в посёлке Тёткино Курской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/3093" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Последствия обстрела детского сада в посёлке Тёткино Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

В Курской области из детского сада в посёлке Тёткино после обстрела со стороны украинских войск извлекли неразорвавшийся снаряд, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что дошкольное учреждение в целях безопасности не работает с прошлой весны.

"Обычный детсад стал излюбленной целью украинских неонацистов, как и другие объекты инфраструктуры на границе. Хотя само учреждение ради безопасности детей не работает с весны прошлого года, его продолжают обстреливать", — написал Старовойт в Telegram-канале и опубликовал кадры с последствиями обстрела.

Последствия обстрела детского сада в посёлке Тёткино Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела детского сада в посёлке Тёткино Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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Напомним, вечером 7 мая посёлок Тёткино подвергся миномётному обстрелу со стороны ВСУ. В общей сложности, по словам Старовойта, было зафиксировано десять прилётов. В результате повреждения получили кровля, окна, фасады школы и детского сада, также повреждено шесть домов. А 6 мая ВСУ выпустили 18 снарядов по посёлкам в Курской области.

Наталья Исакова
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