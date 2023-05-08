Неразорвавшийся снаряд достали из детсада в Курской области после обстрела ВСУ
Губернатор Старовойт: Из детсада в посёлке Тёткино вынесли неразорвавшийся снаряд
Последствия обстрела детского сада в посёлке Тёткино Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
В Курской области из детского сада в посёлке Тёткино после обстрела со стороны украинских войск извлекли неразорвавшийся снаряд, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что дошкольное учреждение в целях безопасности не работает с прошлой весны.
"Обычный детсад стал излюбленной целью украинских неонацистов, как и другие объекты инфраструктуры на границе. Хотя само учреждение ради безопасности детей не работает с весны прошлого года, его продолжают обстреливать", — написал Старовойт в Telegram-канале и опубликовал кадры с последствиями обстрела.
Последствия обстрела детского сада в посёлке Тёткино Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
Напомним, вечером 7 мая посёлок Тёткино подвергся миномётному обстрелу со стороны ВСУ. В общей сложности, по словам Старовойта, было зафиксировано десять прилётов. В результате повреждения получили кровля, окна, фасады школы и детского сада, также повреждено шесть домов. А 6 мая ВСУ выпустили 18 снарядов по посёлкам в Курской области.