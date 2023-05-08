Неразорвавшийся снаряд достали из детсада в Курской области после обстрела ВСУ

В Курской области из детского сада в посёлке Тёткино после обстрела со стороны украинских войск извлекли неразорвавшийся снаряд, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что дошкольное учреждение в целях безопасности не работает с прошлой весны.

"Обычный детсад стал излюбленной целью украинских неонацистов, как и другие объекты инфраструктуры на границе. Хотя само учреждение ради безопасности детей не работает с весны прошлого года, его продолжают обстреливать", — написал Старовойт в Telegram-канале и опубликовал кадры с последствиями обстрела.

Последствия обстрела детского сада в посёлке Тёткино Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт