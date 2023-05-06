ВСУ выпустили 18 снарядов по посёлкам в Курской области

Украинские войска обстреляли Глушковский район Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Зафиксировано 10 прилётов по посёлку Краснооктябрьский. Пострадавших нет, в одном доме выбиты окна", — написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что также был обстрелян посёлок Тёткино, там зафиксировали восемь прилётов. В этом населённом пункте тоже обошлось без пострадавших и разрушений домов.