ВСУ выпустили 18 снарядов по посёлкам в Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли два посёлка Курской области
Украинские войска обстреляли Глушковский район Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Зафиксировано 10 прилётов по посёлку Краснооктябрьский. Пострадавших нет, в одном доме выбиты окна", — написал он в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что также был обстрелян посёлок Тёткино, там зафиксировали восемь прилётов. В этом населённом пункте тоже обошлось без пострадавших и разрушений домов.
Ранее Лайф писал о том, что в Белгородской области один человек пострадал в ходе обстрела города Шебекино со стороны ВСУ.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency