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6 мая, 15:46

ВСУ выпустили 18 снарядов по посёлкам в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли два посёлка Курской области

Украинские войска обстреляли Глушковский район Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Зафиксировано 10 прилётов по посёлку Краснооктябрьский. Пострадавших нет, в одном доме выбиты окна", — написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что также был обстрелян посёлок Тёткино, там зафиксировали восемь прилётов. В этом населённом пункте тоже обошлось без пострадавших и разрушений домов.

Путин: Ущерб бизнесу от обстрелов нужно оценивать по оперативной обстановке

Путин: Ущерб бизнесу от обстрелов нужно оценивать по оперативной обстановке

Ранее Лайф писал о том, что в Белгородской области один человек пострадал в ходе обстрела города Шебекино со стороны ВСУ.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Илья Суриков
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