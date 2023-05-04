Путин: Ущерб бизнесу от обстрелов нужно оценивать по оперативной обстановке

Оценку ущерба, нанесённого украинскими обстрелами бизнесу в Белгородской, Курской, Брянской областях и Крыму, нужно проводить по оперативной обстановке. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя предоставленные министром экономического развития Максимом Решетниковым данные о том, что эта сумма на сегодняшний день составляет 1 миллиард рублей.

В ходе встречи министр отметил, что ситуация в приграничье "имеет развитие" и к этому вопросу планируется вернуться во втором полугодии.

"Так и нужно сделать. Нужно по реальной обстановке оценивать ситуацию", — согласился президент.

Решетников заверил, что соответствующие предложения по финансам будут сделаны позже. По словам Путина, они могут быть оформлены в виде поручений.