Путин: Ущерб бизнесу от обстрелов нужно оценивать по оперативной обстановке
Оценку ущерба, нанесённого украинскими обстрелами бизнесу в Белгородской, Курской, Брянской областях и Крыму, нужно проводить по оперативной обстановке. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя предоставленные министром экономического развития Максимом Решетниковым данные о том, что эта сумма на сегодняшний день составляет 1 миллиард рублей.
В ходе встречи министр отметил, что ситуация в приграничье "имеет развитие" и к этому вопросу планируется вернуться во втором полугодии.
"Так и нужно сделать. Нужно по реальной обстановке оценивать ситуацию", — согласился президент.
Решетников заверил, что соответствующие предложения по финансам будут сделаны позже. По словам Путина, они могут быть оформлены в виде поручений.
Также в ходе разговора Владимир Путин назвал хорошими показатели России по госдолгу и инфляции. Он отметил, что в ряде западных стран ситуация с этим обстоит хуже.
LIFE / Павел Баранов