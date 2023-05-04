Путин назвал хорошими показатели России по госдолгу
Встреча президента РФ Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл совещание с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, на котором обсуждалась ситуация в финансовой сфере. Глава государства обратил внимание, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в РФ лучше, чем в ряде других стран.
"Госдолг от ВВП у нас — 14,9%. Хороший показатель. 14,9% — в России, 121,7% — в США. Еврозона — 90,9%, Германия — 66,5%, Франция — 111,1%", — отметил глава государства.
Напомним, в начале марта Счётная палата сообщила, что внешний государственный долг России в 2022 году составил 4,039 триллиона рублей. Он сократился впервые за три года.