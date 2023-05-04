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4 мая, 12:33

Путин назвал хорошими показатели России по госдолгу

<p>Встреча президента РФ Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/71092" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Встреча президента РФ Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл совещание с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, на котором обсуждалась ситуация в финансовой сфере. Глава государства обратил внимание, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в РФ лучше, чем в ряде других стран.

"Госдолг от ВВП у нас — 14,9%. Хороший показатель. 14,9% — в России, 121,7% — в США. Еврозона — 90,9%, Германия — 66,5%, Франция — 111,1%", отметил глава государства.

Минфин США предупредил о неспособности обслуживать госдолг уже через месяц

Минфин США предупредил о неспособности обслуживать госдолг уже через месяц

Напомним, в начале марта Счётная палата сообщила, что внешний государственный долг России в 2022 году составил 4,039 триллиона рублей. Он сократился впервые за три года.

Александра Вишнякова
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