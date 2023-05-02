Минфин США предупредил о неспособности обслуживать госдолг уже через месяц

В США могут исчерпать возможности обслуживания государственного долга по причине достижения его лимита к 1 июня. Об этом говорится в письме американского министра финансов Джанет Йеллен, направленном руководству Конгресса.

"После проведения анализа последних поступлений федеральных налогов, согласно нашей лучшей оценке, мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а потенциально уже к 1 июня, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до этого времени", — сказано в письме.