Россия впервые за три года сократила внешний госдолг

Внешний государственный долг России в 2022 году составил 4,039 триллиона рублей. Он сократился впервые за три года. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на данные Счетной палаты.

Как сообщает агентство, в 2019 году госдолг России был на уровне 3,395 триллиона рублей, в 2020 год — 4,189 триллиона, в 2021 году — 4,435 триллиона рублей.

Что касается общего госдолга в 2022 году, и внутреннего, и внешнего, то его объём составил 22,82 триллиона рублей. По отношению к размеру ВВП он сократился на один процент, до 17,1%. В Счётной палате пояснили, что это соответствуют норме. С учётом резервов госдолг России на безопасном уровне. Среди стран G20 его соотношение к ВВП на минимуме. В некоторых странах этот показатель превышает 100% ВВП, при этом не сказывается серьёзным образом на экономите этих государств.