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6 мая, 08:38

ВСУ обстреляли город Шебекино

Гладков: Один человек пострадал при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

Один человек пострадал в ходе обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В настоящий момент идёт обстрел города Шебекино... По предварительной информации, есть один пострадавший", — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, местным жителям рассылаются СМС-оповещения о необходимости укрыться от обстрела. Глава Шебекинского района Владимир Жданов и оперативные службы уже прибыли на место. Позже власти предоставят дополнительную информацию об инциденте.

Глава Брянской области показал последствия обстрела ВСУ посёлка Суземка

Глава Брянской области показал последствия обстрела ВСУ посёлка Суземка

Ранее в курском посёлке Тёткино зафиксировали десять "прилётов", повреждено семь жилых домов. Пострадавших в результате обстрела нет.

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ТАСС / Николай Тришин

Светлана Оперук
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