ВСУ обстреляли город Шебекино

Один человек пострадал в ходе обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В настоящий момент идёт обстрел города Шебекино... По предварительной информации, есть один пострадавший", — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, местным жителям рассылаются СМС-оповещения о необходимости укрыться от обстрела. Глава Шебекинского района Владимир Жданов и оперативные службы уже прибыли на место. Позже власти предоставят дополнительную информацию об инциденте.