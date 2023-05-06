ВСУ обстреляли город Шебекино
Гладков: Один человек пострадал при обстреле Шебекина со стороны ВСУ
Один человек пострадал в ходе обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В настоящий момент идёт обстрел города Шебекино... По предварительной информации, есть один пострадавший", — говорится в сообщении.
По словам Гладкова, местным жителям рассылаются СМС-оповещения о необходимости укрыться от обстрела. Глава Шебекинского района Владимир Жданов и оперативные службы уже прибыли на место. Позже власти предоставят дополнительную информацию об инциденте.
Ранее в курском посёлке Тёткино зафиксировали десять "прилётов", повреждено семь жилых домов. Пострадавших в результате обстрела нет.
ТАСС / Николай Тришин