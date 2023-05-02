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2 мая, 07:49

В курском посёлке Тёткино зафиксировали 10 "прилётов", повреждено семь жилых домов

В посёлке Тёткино Курской области повреждено семь домов из-за обстрела ВСУ

<p>Последствия обстрела посёлка Тёткино Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал губернатора Курской области<a href="https://t.me/gubernator_46/2969?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Романа Старовойта</a></p>

Последствия обстрела посёлка Тёткино Курской области со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Тёткино Курской области, в результате повреждено семь жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Всего зафиксировано 10 прилётов. Пострадавших нет. В семи домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов", — написал он в телеграм-канале, опубликовав фото последствий обстрела.

Последствия обстрела посёлка Тёткино Курской области со стороны ВСУ. Фото © телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Последствия обстрела посёлка Тёткино Курской области со стороны ВСУ. Фото © телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Также, по данным Старовойта, повреждена газовая труба низкого давления, специалисты уже приступили к ремонтным работам.

После обстрела ВСУ брянского села Курковичи в одном из домов произошёл пожар

После обстрела ВСУ брянского села Курковичи в одном из домов произошёл пожар

А в ночь на 30 апреля украинские военные дважды атаковали посёлок Суземка Брянской области. Изначально сообщалось о двух погибших, но позже стало известно, что число жертв обстрела выросло до четырёх человек. Кроме того, ещё двое мирных жителей были ранены и доставлены в больницу. Посёлок Суземка находится в десяти километрах от границы с Сумской областью Украины.

Александра Вишнякова
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