После обстрела ВСУ брянского села Курковичи в одном из домов произошёл пожар

Сегодня утром украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки возник пожар в одном из домовладений.

"Утром ВСУ произвели обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном из домовладений возник пожар. На месте работают все оперативные службы", — написал он в телеграм-канале.