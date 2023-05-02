После обстрела ВСУ брянского села Курковичи в одном из домов произошёл пожар
Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи
Сегодня утром украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки возник пожар в одном из домовладений.
"Утром ВСУ произвели обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном из домовладений возник пожар. На месте работают все оперативные службы", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что в Унечском районе Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего локомотив сошёл с рельсов и загорелся. Также с путей сошло несколько вагонов, никто не пострадал. Лайф публиковал первое видео с места происшествия.
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