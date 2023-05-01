При сходе с рельсов поезда в Брянской области опрокинулись семь вагонов
Опубликовано первое видео с места подрыва железной дороги в Брянской области
Загоревшийся локомотив в Брянской области. Обложка © SHOT
В результате диверсии на железной дороге в Брянской области опрокинулись семь вагонов грузового поезда. Состав перевозил нефтепродукты и лесоматериалы, сообщил телеграм-канал SHOT.
Пожар на месте диверсии в Брянской области. Видео © SHOT
Также уточняется, что перед сходом состава местные жители слышали два хлопка. На кадрах с места ЧП также видно, что в результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительным данным, машинист и его помощник не получили серьёзных травм.
В РЖД сообщили, что движение на участке Унеча – Рассуха приостановлено. Возможны задержки пассажирских поездов № 202 Новозыбков – Москва и № 86 Климов – Москва.
Как сообщалось ранее, в Унечском районе Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего сошёл с рельсов локомотив. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. На месте ЧП работают оперативные службы.