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1 мая, 09:02

При сходе с рельсов поезда в Брянской области опрокинулись семь вагонов

Опубликовано первое видео с места подрыва железной дороги в Брянской области

<p>Загоревшийся локомотив в Брянской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/50780" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Загоревшийся локомотив в Брянской области. Обложка © SHOT

В результате диверсии на железной дороге в Брянской области опрокинулись семь вагонов грузового поезда. Состав перевозил нефтепродукты и лесоматериалы, сообщил телеграм-канал SHOT.

Пожар на месте диверсии в Брянской области. Видео © SHOT

Также уточняется, что перед сходом состава местные жители слышали два хлопка. На кадрах с места ЧП также видно, что в результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительным данным, машинист и его помощник не получили серьёзных травм.

  • Загоревшийся локомотив в Брянской области. Фото © SHOT
    Загоревшийся локомотив в Брянской области. Фото © SHOT
  • Загоревшийся локомотив в Брянской области. Фото © SHOT
    Загоревшийся локомотив в Брянской области. Фото © SHOT

Загоревшийся локомотив в Брянской области. Фото © SHOT

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В РЖД сообщили, что движение на участке Унеча – Рассуха приостановлено. Возможны задержки пассажирских поездов № 202 Новозыбков – Москва и № 86 Климов – Москва.

Как сообщалось ранее, в Унечском районе Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего сошёл с рельсов локомотив. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. На месте ЧП работают оперативные службы.

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Иван Косицын
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