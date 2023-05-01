При сходе с рельсов поезда в Брянской области опрокинулись семь вагонов

В результате диверсии на железной дороге в Брянской области опрокинулись семь вагонов грузового поезда. Состав перевозил нефтепродукты и лесоматериалы, сообщил телеграм-канал SHOT.

Пожар на месте диверсии в Брянской области. Видео © SHOT

Также уточняется, что перед сходом состава местные жители слышали два хлопка. На кадрах с места ЧП также видно, что в результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительным данным, машинист и его помощник не получили серьёзных травм.





В РЖД сообщили, что движение на участке Унеча – Рассуха приостановлено. Возможны задержки пассажирских поездов № 202 Новозыбков – Москва и № 86 Климов – Москва.